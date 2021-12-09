Moody's: Türkiye’de enflasyon büyümeyi yavaşlatacak
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’yle ilgili değerlendirmesinde 'katı' enflasyonun 2022’de büyüme ivmesini önemli ölçüde yavaşlatacağını açıkladı.
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Moody’s, Türkiye’deki yüksek enflasyonun büyüme oranı üzerindeki etkisi hakkında öngörülerde bulundu.
Bloomberght'nin haberine göre, Moody’s, Türkiye’de reel GSYH’nin 2022’de yüzde 4 civarına yaklaşacağını tahmin ettiklerini ve ülkedeki "katı" enflasyonun 2022’de büyüme ivmesini önemli ölçüde yavaşlatacağını açıkladı.
Ayrıca TL’deki zayıflığın dolarizasyonu artırdığı ve ülkedeki bankacılık sistemine olan güvenin güçlü kalmaya devam ettiği belirtildi.
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