Moody's'ten ABD ekonomisi için tarihi büyüme tahmini

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Service, ABD ekonomisinde büyümenin daha da hızlanmasının muhtemel olduğunu belirtti ve bu yıl büyümenin 1950-51'de görülen rekor büyümeden sonraki en yüksek seviyeye çıkacağını öngördü.

ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 7 büyüyeceğini tahmin eden Moody's, 2022 yılında büyümeni yüzde 5 olacağını öngördü.

Moody's ayrıca, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin ilk faiz artırımını 2023 sonrasında yapacağını savundu.