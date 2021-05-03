Moody's'ten ABD ekonomisi için tarihi büyüme tahmini
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's , ABD'nin büyüme tahmininin 70 yılın zirvesine revize etti.
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Service, ABD ekonomisinde büyümenin daha da hızlanmasının muhtemel olduğunu belirtti ve bu yıl büyümenin 1950-51'de görülen rekor büyümeden sonraki en yüksek seviyeye çıkacağını öngördü.
ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 7 büyüyeceğini tahmin eden Moody's, 2022 yılında büyümeni yüzde 5 olacağını öngördü.
Moody's ayrıca, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin ilk faiz artırımını 2023 sonrasında yapacağını savundu.