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Moody's'ten ABD ekonomisi için tarihi büyüme tahmini

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's , ABD'nin büyüme tahmininin 70 yılın zirvesine revize etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Service, ABD ekonomisinde büyümenin daha da hızlanmasının muhtemel olduğunu  belirtti ve bu yıl büyümenin 1950-51'de görülen rekor büyümeden sonraki  en yüksek seviyeye çıkacağını öngördü.

ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 7 büyüyeceğini tahmin eden Moody's, 2022 yılında büyümeni yüzde 5 olacağını öngördü.

Moody's ayrıca, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin ilk faiz artırımını 2023 sonrasında yapacağını savundu.

 