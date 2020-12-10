Morgan Stanley 120 milyar dolarlık varlığını Frankfurt'a taşıyacak

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley varlıklarının çoğunluğunu, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla, Avrupa'ya taşıyacak. Kaynaklara göre şirketin varlıkları Frankfurt'taki iştiraki Morgan Stanley Europe SE'ye taşınacak.

Morgan Stanley'den henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

JPMorgan Chase & Co. ve Goldman Sachs Group Inc. gibi başka ABD bankaları da Brexit sbebeiyle AB içerisindeki faaliyetlerini artıracaklarını açıklamışlardı. Bundesbank'tan yapılan açıklamada, Alman olmayan bankaların sene sonuna kadar ülkeye 400 milyar euro ile ülkedeki toplam bilançolarının iki katından daha fazla varlık taşıyacakları ifade edildi.

JPMorgan'ın Avrupa yatırım bankacılığı birimi eş yöneticisi Dorothee Blessing, JPMorgan'ın 200 milyar euroluk varlığı ve 200 çalışanını içeren geçişlerinin henüz "ilk dalga" olduğunu söylemişti.

Morgan Stanley'ninLondra'daki çalışanları, AB içerisinde Madrid ve Milano'nun da bulunduğu çeşitli konumlara taşınmışlardı.