Morgan Stanley: ABD ekonomisi 2021'de yüzde 5,9 büyüyecek

Morgan Stanley ekonomistleri, ABD ekonomisinin bu yılın tamamında piyasa beklentilerinin üzerinde bir büyüme göstereceğini tahmin ediyorlar.

Piyasanın beklentisinin ABD ekonomisinin 2021'de yüzde 3,9 büyüyeceği yönünde olduğuna işaret eden Morgan Stanley ekonomistleri, kendi beklentilerinin yüzde 5,9 olduğuna işaret ettiler.



Hanehalkının tasarruflarında 1,4 trilyon dolar artış olduğuna dikkat çeken ekonomistler, ekonominin tamamen açılması ile birlikte bu tasarrufların talebi artırarak keskin büyümeyi beraberlerinde getireceklerini savundular.

Ekonomistler ayrıca, Demokratların kontrol ettiği Kongre'nin ekonomiye daha fazla destek sağlamasının da büyümeyi güçlendireceğini vurguladılar.