Morgan Stanley, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte salgın öncesine dönmesini bekliyor

Uluslararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley tarafından hazırlanan raporda, karara gerekçe olarak son dönemde ekonomik görünüm konusunda oluşan olumlu trend gösterildi.

ABD ekonomisi için 2021 yılı 4. çeyrekten 4. çeyreğe büyüme tahmini yüzde 7,6'dan yüzde 8,1'e yüksletti. 2022 büyüme tahmini ise yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düşürüldü.

Değerlendirmede ABD GSYH'sının 1. çeyrek sonunda pandemi öncesi düzeye ulaşacağı, üretim açığının yıl sonunda yüzde 2,7 ile 1970'lerden bu yana en yüksek seviyeye geleceği öngörüldü. İşsizlik 2021 için yüzde 4,9, 2022 için de yüzde 3,9 düzeyleri tahmin edildi.

Morgan Stanley enflasyonun ise nisan ve mayıs aylarında yüzde 2,6 seviyelerine yükselmesinin ardından yılı yüzde 2,3 düzeyinde kapatacağını belirtti. 2022 yılında enflasyonun bir süre anılan seviyede kalacağı tahmin etti.

Raporda Fed'in varlık alımlarını azaltmaya 2022 Ocak ayında başlayacağı ancak 2023 yılına kadar önemli bir sıkılaştırma adımı atmayacağı da belirtildi.