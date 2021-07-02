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Morgan Stanley: ABD'de işsizlik yüzde 5,5'e düşerse dolarda yükseliş görülebilir

Morgan Stanley, ABD’de işsizliğin beklentilerden iyi gelmesi durumunda dolarda değer artışı olabileceğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley bugün açıklanacak tarım  dışı istihdam verisinde işsizlik oranının gerilemesinin dolarda  yükseliş için katalizör olabileceğini belirtti.

Değerlendirmede, "Tarım dışı istihdam verisinin dolarda hareket için  önemli bir katalizör olabileceğini düşünüyoruz. ABD işsizlik verisi  tahminlerin altında kalırsa dolarda yükseliş yaşanabilir" ifadelerini  kullandı.

Raporda Morgan Stanley'in bugün açıklanacak veride işsizlik oranını yüzde 8,5 beklediği de vurgulandı. Piyasada ise geçen ay yüzde 5,8 olan veri  için beklenti yüzde 5,6 seviyesinde bulunuyor.

Morgan Stanley, dolarda EUR, CAD, AUD, JPY ve CHF'nin yanı sıra  birçok gelişen piyasa para biriminde de yükselişe işaret eden pozisyonunu koruduğunu aktardı.