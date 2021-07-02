Morgan Stanley: ABD'de işsizlik yüzde 5,5'e düşerse dolarda yükseliş görülebilir

Uluslararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde işsizlik oranının gerilemesinin dolarda yükseliş için katalizör olabileceğini belirtti.



Değerlendirmede, "Tarım dışı istihdam verisinin dolarda hareket için önemli bir katalizör olabileceğini düşünüyoruz. ABD işsizlik verisi tahminlerin altında kalırsa dolarda yükseliş yaşanabilir" ifadelerini kullandı.



Raporda Morgan Stanley'in bugün açıklanacak veride işsizlik oranını yüzde 8,5 beklediği de vurgulandı. Piyasada ise geçen ay yüzde 5,8 olan veri için beklenti yüzde 5,6 seviyesinde bulunuyor.



Morgan Stanley, dolarda EUR, CAD, AUD, JPY ve CHF'nin yanı sıra birçok gelişen piyasa para biriminde de yükselişe işaret eden pozisyonunu koruduğunu aktardı.