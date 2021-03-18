Morgan Stanley: Avrupa'da yaz turizm sezonu tehlikede

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, koronavirüs vakalarının artması ve koronavirüs aşılarının dağıtımının çok yavaş olmasından dolayı Avrupa'nın bir kez daha kayıp bir yaz turizm sezonu yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Yatırım bankası, yaz turizminde yaşanacak bir durgunluğun İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi turizmden büyük gelir elde eden ekonomilere darbe vurabileceğini belirtti.

Morgan Stanley, "Avrupa'daki artan vakalar ve aşı dağıtımındaki yavaşlık ekonomilerin yeniden açılmasını geciktirip, pandemiden sonraki ikinci yazı da riske atabilir. Bu durum da kuzey ve güneyin bölünmesini arttırıp, yeni bir parasal genişlemeyi tetikleyebilir" dedi.

Banka, kısıtlamaların ve mevsimsel hava dinamiklerinin ilkbahardan itibaren virüsün bulaşma hızını azaltmasıyla Avrupa'nın geçen yaz mevsiminin bir kısmından faydalanabildiğini belirtti.

Morgan Stanley, "Ancak daha bulaşıcı ve daha tehlikeli yeni virüs türünün ortaya çıkması ve Fransa ve İtalya gibi euro bölgesi ülkelerindeki vaka artışlarının hızlanması nedeniyle Avrupa'nın bu yıl da yaz mevsiminin bir kısmından faydalanması konusunda biraz kuşkuluyuz" dedi.

Banka, turizm kaleminin Avrupa Birliği'nin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) %6'dan fazlasını ve toplam istihdamının yaklaşık %8'ini oluşturduğunu belirterek, yeni bir kayıp yaz turizm sezonunun en çok Avrupa'nın güneyindeki ülkeleri etkileyeceğini ifade etti. Morgan Stanley, "2020'nin hali hazırda en kötü performans gösteren ülkelerinden biri olan İspanya, analizlerimize göre bilhassa dayanıksız görünüyor" diye belirtti.