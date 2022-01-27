Morgan Stanley, Çin için ilk çeyrek GSYH büyüme tahminini düşürdü

COVID için sıfır tolerans politikasının Çin'in diğer ülkelere göre dezavantajlı bir konuma getirdiğini belirten Morgan Stanley'in Çin baş ekonomisti Laura Wang, 2022 yılı ilk çeyrek için yüzde 4,9 olarak açıklamış oldukları büyüme tahminini yüzde 4,5'e revize ettiklerini vurguladı.

Morgan Stanley, Çin'ın CSI 300 endeksinin yıl sonunda 5250 puan olacağını öngörürken, MSCI Çin endeksinin 95 puana çıkacağını da tahmin etti. CSI 300 hali hazırda 4680, MSCI Çin 82 puan civarında.