Morgan Stanley, ECB'nin tahvil alımını haftalık 20 milyar euro tahmin etti



Uluslararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Perşembe günkü yönetim konseyi toplantısı sonrası ortaya koyduğu PEPP çerçevesinde tahvil alımlarının "ciddi şekilde daha hızlı" olacağı taahhütünü, haftalık alımların haftalık 20 milyar euroya çıkarılması anlamına geldiğini savundu.

Morgan Stanley, ECB'nnin hali hazırda PEPP çerçevesinde haftalık tahvil alımının 15 milyar euronun hemen altında olduğuna işaret etti.

"Haftalık tahvil alım hızının 12 Mart'tan itibaren, ECB'nin yeni makro tahminlerini yayınlanacağı 10 Haziran'a kadar 20 milyar euroya veya aylık 80-85 milyar euroya çıkarılması, alım hızında "ciddi" toparlanma ile tutarlı olacaktır" değerlendirmesini yapan Morgan Staley, ulaşılacak bu alım miktarının yine de piyasa geriliminin tepe yaptığı Mart-Haziran 2020'deki varlık alım seviyelerinin gerisinde kalacağını da vurguladı.