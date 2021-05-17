Morgan Stanley, eylülde Fed'den varlık alımlarını azaltma sinyali bekliyor
Morgan Stanley, FED'in varlık alımlarını azaltma sinyalini eylülde vermesini bekliyor
Foreks
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Uluslararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley FED'in varlık alımlarını azaltma sinyalini eylülde vermesini bekliyor.
Kuruluş tarafından hazırlanan rapora göre, FED'in varlık alımlarını azaltma sinyalini Eylül ayında yapılacak FOMC toplantısı sonrasında vermesi bekleniyor.
Rapora göre, kuruluş varlık alımlarında azaltmanın 2022 Mart ayında açıklamasını, Nisan ayında ise hayata geçmesini bekliyor.