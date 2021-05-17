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Morgan Stanley, eylülde Fed'den varlık alımlarını azaltma sinyali bekliyor

Morgan Stanley, FED'in varlık alımlarını azaltma sinyalini eylülde vermesini bekliyor

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
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Uluslararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley FED'in varlık alımlarını  azaltma sinyalini eylülde vermesini bekliyor.

Kuruluş tarafından hazırlanan rapora göre, FED'in varlık alımlarını  azaltma sinyalini Eylül ayında yapılacak FOMC toplantısı sonrasında  vermesi bekleniyor.

Rapora göre, kuruluş varlık alımlarında azaltmanın 2022 Mart ayında  açıklamasını, Nisan ayında ise hayata geçmesini bekliyor.