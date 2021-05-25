Morgan Stanley: Fed, varlık alımlarını azaltabilir
Morgan Stanley, Fed'in varlık alımlarını yıl sonunda azaltmaya başlamasını bekliyor.
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Uluslararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley, Fed'in varlık alımlarını yıl sonunda azaltmaya başlamasını bekliyor.
Morgan Stanley CEO'su James Gorman, Fed'in ekonomiyi desteklemek üzere yaptığı varlık alımlarını yıl sonunda azaltmaya başlamasının beklendiğini söyledi.
Gorman, öte yandan, Fed'in ilk faiz artırımını da 2022 yılının başında beklediğinin altını çizdi.
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