Morgan Stanley Fed’den faiz artış beklentisini yükseltti
Morgan Stanley, bu yıl için Fed faiz artış beklentisini 6’ya yükseltti.
Morgan Stanley, enflasyon nedeniyle Fed'den beklediği faiz artırımı sayısını yukarı yönlü revize etti.
2022’de toplam 150 baz puanlık faiz artışı olacağını öngören bankanın Şef ABD Stratejisti Ellen Zentner “enflasyon tahminlerimizdeki değişikliğin ardından bu yıl Fed’in 6 kez 25’er baz puanlık faiz artışı yapmasını bekliyoruz.” değerlendirmesini yaptı.
İlk faiz artırımını Mart'ta bekleyen Moran Stanley, Mayıs, Haziran, Temmuz, Eylül ve Aralık toplantılarında da faiz artırılmasını bekliyor.
Morgan Stanley önceki raporlarında bu yıl toplam 125 bas puanlık faiz artışının uygun olacağını belirtmişti.
ABD’de geçen hafta açıklanan enflasyon 40 yılın zirvesine yükselmişti.