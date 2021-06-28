  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Morgan Stanley ilk Fed faiz artırımını 2023 3. çeyrekte bekliyor
Takip Et

Morgan Stanley ilk Fed faiz artırımını 2023 3. çeyrekte bekliyor

Uluslararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley ilk Fed faiz artırımını 2023 3. çeyrekte bekliyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Morgan Stanley tarafından hazırlanan raporda FED'in varlık alımlarının azaltılması müzakerelerine Temmuz ayında başlayacağını, Eylül ayında ise konu hakkında sözlü yönlendirme yapılacağı öngörüsünde bulunuldu.

Değerlendirmede varlık alımlarında azaltımın resmi olarak 2022 Mart ayında başlayacağını tahmin ediildi. Kuruluş, FED'in ilk faiz artırımını ise 2023 yılı 3. çeyreğinde bekliyor.