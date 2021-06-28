Morgan Stanley ilk Fed faiz artırımını 2023 3. çeyrekte bekliyor
Uluslararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley ilk Fed faiz artırımını 2023 3. çeyrekte bekliyor.
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Morgan Stanley tarafından hazırlanan raporda FED'in varlık alımlarının azaltılması müzakerelerine Temmuz ayında başlayacağını, Eylül ayında ise konu hakkında sözlü yönlendirme yapılacağı öngörüsünde bulunuldu.
Değerlendirmede varlık alımlarında azaltımın resmi olarak 2022 Mart ayında başlayacağını tahmin ediildi. Kuruluş, FED'in ilk faiz artırımını ise 2023 yılı 3. çeyreğinde bekliyor.