Morgan Stanley kârını yüzde 57 yükseltti
Morgan Stanley'in dördüncü çeyrekte net kârı yüzde 57 yükselişle 3.27 milyar dolara yükseldi.
ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'in dördüncü çeyrek kârı, finansal piyasalardaki koronavirüs kaynaklı oynaklığın ticari işlemlere pozitif etkisiyle %57 yükseldi.
Bankanın net kârı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2.09 milyar dolardan 3.27 milyar dolara yükseldi.
Bankanın hisse başına düşen kârı bir önceki yıla kıyasla dördüncü çeyrekte 1.30 dolardan 1.81 dolara çıktı.
Refinitiv'e göre, analistler net kârın hisse başına ortalama 1.27 dolar olmasını bekliyordu.