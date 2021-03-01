Moskova borsası işlem saatini uzattı, ruble güçlendi

Moskova Borsası, daha fazla Asyalı yatırımcıyı yakalamak için eskiye göre üç saat önce açıldığından, Rus rublesi haftaya değer artışıyla başladı.

Sabah saatlerinde ruble dolar karşısında yüzde 0.6 güçlendi ve euro karşısında ise yüzde 0.4 değer kazandı.

Moskova Borsası döviz, altın ve türev işlemlerine 1 Mart'ta üç saat önce başladı ve daha fazla zaman dilimini kapsamak ve likiditeyi artırmak için işlem gününü 17 saate uzattı.

Rusya'nın ana ihracatının küresel ölçütü olan Brent ham petrolü, varil başına yüzde 2 artışla 65,68 dolara yükseldi ve Rus varlıklarını destekledi ve piyasanın fiyatlandırdığı politik bir indirimin altını çizdi. 2020'nin başlarında, petrol fiyatlarının son olarak mevcut seviyelerde işlem gördüğü dönemde, ruble dolar karşısında 61, euro karşısında 68 civarında idi.

Rusya borsa endeksleri yükseldi. Dolar cinsinden RTS endeksi yüzde 1,3 artışla 1,430,8 puana ulaştı. Ruble bazlı MOEX Rusya endeksi 3.366,7 puanda yüzde 0,6 arttı.