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MSCI, bir Çin şirketini daha endekslerinden çıkaracak

MSCI, bir Çin şirketini daha endekslerinden çıkaracağını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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MSCI, ABD'de eski başkan Donald Trump döneminde çıkarılan kararname doğrultusunda bir Çin şirketini daha endekslerinden çıkaracak.

Yapılan açıklamaya göre ADV Micro Fabrication, MSCI Çin Tüm Hisseler Endeksi'nden 12 Mart itibariyle çıkarılacak.

ABD'de 14 Ocak'ta çıkarılan kararname, ABD Savunma Bakanlığı'nın  yayınladığı listeden yer alan şirketlerin MSCI endekslerinden  çıkarılmalarını gerektiriyor.