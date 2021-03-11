MSCI, bir Çin şirketini daha endekslerinden çıkaracak
MSCI, bir Çin şirketini daha endekslerinden çıkaracağını duyurdu.
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MSCI, ABD'de eski başkan Donald Trump döneminde çıkarılan kararname doğrultusunda bir Çin şirketini daha endekslerinden çıkaracak.
Yapılan açıklamaya göre ADV Micro Fabrication, MSCI Çin Tüm Hisseler Endeksi'nden 12 Mart itibariyle çıkarılacak.
ABD'de 14 Ocak'ta çıkarılan kararname, ABD Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı listeden yer alan şirketlerin MSCI endekslerinden çıkarılmalarını gerektiriyor.