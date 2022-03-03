MSCI, Rusya'nın statüsünü değiştirdi
MSCI, Rusya endekslerini Gelişmekte olan Piyasalar statüsünden çıkardı.
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Dünyanın önde gelen endeks sağlayıcılarından MSCI, MSCI Rusya Endeksleri'ni Gelişmekte Olan Piyasalar statüsünden çıkararak Standalone Markets (Bağımsız Piyasalar) olarak yeniden sınıflandırdı.
MSCI aldığı bu kararı 9 Mart piyasa kapanışı sonrasında uygulamaya koyacak.
MSCI bu yeniden sınıflandırma çerçevesinde Rusya'yı 100'den fazla global ve bölgesel endeksten çıkaracak.