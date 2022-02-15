Musk, 5,7 milyar dolarlık hisse bağışladı

Elon Musk, 5,7 milyar dolar tutarında Tesla hissesini bağışladı

SEC'e yapılan bildirime göre Tesla CEO'su Elon Musk, 19-29 Kasım 2021 tarihleri arasında 5 milyon 44 bin Tesla hissesini bir vakfa bağışladı.

Yapılan hesaplamaya göre, bağışlanan hisselerin toplam değeri 5,74 milyar dolar.

SEC'e yapılan bildirimde bağışın hangi vakfa yapıldığı açıklanmadı.

Elon Musk, geçen yıl 16,4 milyar dolar tutarında Tesla hissesi satmıştı. Bu satışın 11 milyar doları ile bu yıl sona erecek hisse opsiyonları için ödeme yapılacağı belirtmişti.