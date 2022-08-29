Musk: Medeniyet için petrol ve doğalgaz gerekli

Milyarder iş insanı ve elektrikli araç üreticisi Tesla'nın ana hissedarı Elon Musk, sürdürülebilir enerji kaynakları geliştirilmeye devam edilirken medeniyetin devamı için petrol ve doğalgaz çıkarmaya devam etmek gerektiğini söyledi.

Norveç'te düzenlenen bir konferansta konuşan Musk, sürdürülebilir enerjiye geçişin birkaç on yıl süreceğini söyledi.

Musk, "Kuzey Denizi rüzgar enerjisi, sabit batarya setleri ile bir araya getirildiğinde kış aylarında çok güçlü bir sürdürülebilir enerji kaynağı olabilir" ifadelerini kullandı.