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Nabiullina: Rus sanayisi iç pazar için çalışmaya başlamalı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, Rus sanayisinin iç pazar için çalışmaya başlaması gerektiğini ifade etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Batı'nın uyguladığı yaptırımlar karşısında Rusya'nın ihracat politikasını yeniden düşünmesinin gerekeceğini söyledi.

Rusya için dış şartların önemli şekilde değiştiğini belirten Nabiullina, "Rus ihracatını yeniden düşünmemiz gerekli" dedi.

Nabiullina, ihracat gelirlerine bel bağlamak yerine Rus sanayisinin önemli bir bölümünün iç pazar için çalışmaya başlaması gerektiğini ifadeetti.