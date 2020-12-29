Nikkei 30 yılın zirvesine yükseldi
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, ABD'nin teşvik paketinin de etkisiyle 30 yılın en yüksek düzeyine yükseldi.
ABD Temsilciler Meclisi'nin, COVID-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımının 2 bin dolara çıkarılmasına ilişkin tasarıyı onaylamasıyla oluşan olumlu hava etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi 1990 yılının Ağustos ayından bu yana en yüksek düzeyine yükseldi.
Nikkei 225 endeksi günü yüzde 2,66 artışla 27.568 puanda tamamlarken, Shanghai Composite yüzde 0,55, Shenzen Composite ise yüzde 0,4 geriledi.
Diğer yandan, Hang Seng yüzde 0,86, Kospi yüzde 0,33 ve S&P yüzde 0,53 değer kazandı.