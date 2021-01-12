Nikkei, ABD teşvikleri ve aşı umutlarıyla 30 yılın zirvesinde kapandı

Japnya’da Nikkei 225 endeksi, ABD Temsilciler Meclisi’nin bireysel COVID-19 desteklerini 600 dolardan 2 bin dolara yükselten tasarıyı onaylamasıyla, ülke ekonomisinin toparlanma yoluna gireceği umutları etkisiyle, 1990 yılının ağustos ayından bu yana görülen en yüksek düzeye yükseldi.

Artışta görülen bir diğer etken ise ülkenin ilaç üreticilerinden Chugai Pharmaceutical'ın COVID-19 aşısının etkili olduğu haberi oldu.

Diğer yandan Çin’de birinci sınıf hisse senetleri işlemlerinin yapıldığı CSI300 endeksi 3 haftanın en düşük düzeyine geriledikten sonra toparlanarak nerdeyse son 13 yılın zirvesine yükseldi.

Asya piyasaları günü artıda kapatırken, Nikkei 225 endeksi yüzde 2,66, CSI300 endeksi yüzde 2,85, Shanghai Composite yüzde 2,18, Shenzen Composite yüzde 1,76, Hang Seng yüzde 0,86, Kospi yüzde 0,33 ve S&P yüzde 0,53 arttı. Dolar yen karşısında yüzde 0,11 değer kaybederek 103,71 düzeyine çekildi.