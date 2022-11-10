Nintendo, ilk yarıyı 230,4 milyar yen kâr ile kapattı

Kyoto merkezli tüketici elektroniği şirketi, Nisan-Eylül 2022 bilançoları ile mali yılın ikinci yarısına yönelik beklentilerini duyurdu.

Buna göre firmanın net kârı, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,1 artışla 230,4 milyar yene (1,6 milyar dolar) yükseldi.

Net kâr, Japon firmanın şimdiye kadar bir mali yılın yarı yıl periyodu için rekor düzeyde artış olarak kayda geçti.

Firmanın satış gelirleri yüzde 5,2 artışla 656,9 milyar yene (4,48 milyar dolar); işletme karı yüzde 0,2 artışla 220,3 milyar yene (1,5 milyar dolar) çıktı.

Net kâr artışını, oyun yazılımlarının hızlı satışı ile Japon yeninin döviz karşısındaki değer kayıplarının, olumlu etkilediği kaydedildi.

Nintendo, tüm mali yıl kapsamlı satış gelirlerinin 1,65 trilyon yen (11,2 milyar dolar) ve net karının 400 milyar yen (2,73 milyar dolar) olmasını hedefliyor. Japonya'da 2022 mali yılı Mart 2023'te sona erecek.