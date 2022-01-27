Nomura, Fed'den 50 baz puan artış bekliyor

Japonya'nın en büyük aracı kurumu ve yatırım bankası Nomura, Fed'den Mart ayında 50 baz puanlık bir faiz artırımı beklediğini bildirdi.

Nomura bugün yayınladığın araştırma notunda, "Fed Başkanı Powell basın toplantısında sürekli olarak bu faiz artırımı döngüsünün önceki para politikası sıkılaştırmasından farklı olacağını tekrarladı.

Fed son seferinde politika faizleri normalleştirken çeyrek baz puanlık bir hızla ilerlemişti. Biz şimdi Mart toplantısında 50 baz puanlık artırım bekliyoruz" dedi.

Nomura, Fed'den Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 25'er baz puanlık 3 faiz artırımı daha beklediklerini belirtirken, Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımı daha beklediklerini vurguladı.