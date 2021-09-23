Norveç, faizi artıran ilk G10 ülkesi oldu

Norveç Merkez Bankası(NORGES), gösterge faiz oranını beklendiği gibi artırarak, G10 ülkeleri içinde ilk faiz artırımı gerçekleştiren banka oldu.

NORGES'ten yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 0,00'dan yüzde 0,25'e çıkarıldı. Piyasa beklentisi de faizde 25 baz puan artış olacağı yönündeydi.

NORGES 2020 yılı Mayıs ayından bu yana sıfır faiz uyguluyordu. NORGES böylece 10 toplantısında sıfır olarak tuttuğu faizi yeniden eski seviyesine çıkarmış oldu.

Ülkede tüketici fiyatları yıllık yüzde 3,4, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 1,0 seviyesinde bulunuyor.