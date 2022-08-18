Norveç Merkez Bankası, faiz oranını 50 baz puan artırdı

Bir önceki toplantısında enflasyon endişeleriyle faizi beklentilerin üzerinde artıran Norveç Merkez Bankası(Norges), bu kez analistlerin yanıltmadı ve beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artışa gitti.

Norges'ten yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 1,25'ten yüzde 1,75'e çıkarıldı. Piyasa beklentisi de faizde 50 baz puan artış olacağı yönündeydi.

Major merkez bankaları içinde faiz artırım sürecine ilk başlayan banka olan Norges, 2021 Eylül'den bu yana toplam 150 baz puan artışa gitti.

Banka, yüksek ölçekteki belirsizliklerden endişeli olduğunu belirterek, ayrıca global büyümede de keskin bir yavaşlama riskinin mevcut olduğuna işaret etti.

Norveç'te tüketici fiyatları yıllık yüzde 6,8, çekirdek enflasyon ise yüzde 4,5 seviyesinde bulunuyor.