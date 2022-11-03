Norveç Merkez Bankası, faizi 25 baz puan artırdı

Norveç Merkez Bankası(Norges), gösterge faizde analistlerin beklentilerinin altında, 25 baz puan artışa gitti. Piyasalarda genel beklenti 50 baz puan artış olacağı yönündeydi.

Norges'ten yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 2,25'ten yüzde 2,50'ye çıkarıldı.

Major merkez bankaları içinde faiz artırım sürecine ilk başlayan banka olan Norges, 2021 Eylül'den bu yana toplam 225 baz puan artışa gitti.

Banka, mevcut görünüm ve risk dengesi değerlendirmesine göre, Aralık ayında politika faizinin büyük olasılıkla daha da artırılacağına işaret etti.

Açıklamada, "Görünüm normalden daha belirsiz. Gelecekteki politika faizi yolu, ekonominin nasıl geliştiğine bağlı olacaktır." denildi.

Norges, ekonominin bazı alanlarının soğumaya başladığına dair işaretler olduğunu, navlun ve enerji fiyatlarının beklenenden düşük gelmesinin, önümüzdeki dönemde enflasyonu frenleyebileceğini düşünüyor.

Norveç'te tüketici fiyatları yıllık yüzde 6,9, çekirdek enflasyon ise yüzde 5,3 seviyesinde bulunuyor.