Norveç Varlık Fonu 46 milyar dolar kâr etti

Dünyanın en büyük ülke varlık fonu olarak da bilinen Norveç Emeklilik Küresel Fonu, yılın ilk çeyrek döneminde yüzde 4 getiri sağladı.

Norveç Varlık Fonu, 46 milyar dolar kâr ederken, gelirinin yerel para karşılığı ise 382 milyar kron oldu.

Açıklamaya göre dönem içinde fon, hisse senedi yatırımlarından yüzde 6,6, halka açık olmayan gayrimenkul yatırımlarından yüzde 1,4 getiri sağladı. Dönem içinde sabit getirili yatırımlardan ise getiri yüzde -3,2 olarak gerçekleşti.

31 Mart itibarıyla fonun toplam büyüklügü 11,03 trilyon kron seviyesinde bulunuyor. Fonun yüzde 73,1'i hisse senetlerinde, yüzde 24,5'i sabit getirili varlıklarda yüzde 2,5'i ise gayrimenkulde değerlendiriliyor.