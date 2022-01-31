Norveç Varlık Fonu'ndan kalıcı enflasyon uyarısı

Norveç Varlık Fonu CEO’su Nicolai Tasngen, yüksek enflasyonun küresel ekonominin kalıcı bir özelliği haline geleceğini öngördü ve yatırımcıları yıllarca sürecek düşük getirilere hazır olmaları konusunda uyardı.

Financial Times’a konuşan Tasngen, talep artışı ve üretim kısıntılarının aynı ayna gerçekleşmesinin enflasyonun beklenenden güçlü olmasına yol açtığını savundu. Tasngen’e göre bu durum önümüzdeki birkaç yıl boyunca hem hisse hem de tahvillerde kayıplara yol açacak.

1,3 trilyon dolar büyüklüğe sahip Norveç Varlık Fonu, sadece hisse, tahvil ve gayrimenkul yatırımı yapabiliyor. Küresel kriz sonrasında varlıklarını istikrarlı bir şekilde büyüten fonun geçen yılki getiri oranı %14,5 olmuştu.

Tasngen, “Fon tarihsel olarak yükseliş dönemlerinde piyasalardan daha iyi, düşüş dönemlerinde piyasadan daha kötü performans sergiliyor. Bizi de bundan sonra zorlu zamanlar bekliyor” dedi.