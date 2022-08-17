Norveç'in varlık fonu 174 milyar dolar zarar yazdı

Dünyanın en büyük egemen varlık fonu olan Norveç Refah Fonu, 2022 yılının ilk yarısında 1,68 trilyon Norveç Kronu (174 milyar dolar) kaybetti.

12 trilyon 343 milyar Norveç kronu (1,3 trilyon dolar) büyüklüğündeki Fon Ocak-Haziran döneminde yatırımlarından yüzde 14,4 oranında negatif getiri ile karşı karşıya kaldı.

Fon'u yöneten Norges Bank Yatırım Yönetimi CEO'su Nicolai Tangen yaptığı açıklamada, artan faizler, yüksek enflasyon ve Avrupa'daki savaşın piyasaya yön verdiğini belirtirken, özellikle teknoloji sektörüne yatırımlardan yüzde 28 negatif getiri ile karşı karşıya kaldıklarını vurguladı.

Fon hali hazırda 70 farklı ülkeden 9338 şirkete yatırım yapmış durumdu.