Norveç'ten son 20 yılın en sert faiz artışı

Norveç Merkez Bankası(Norges), gösterge faiz oranını piyasa tahminlerinin üzerinde artırdı. Norges'ten yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 0,75'ten yüzde 1,25'e çıkarıldı. Piyasa beklentisi faizde 25 baz puan artış olacağı yönündeydi.

Major merkez bankaları içinde faiz artırım sürecine ilk başlayan banka olan Norges, 2021 Eylül, Aralık ve 2022 Mart toplantılarında faizi 25'er baz puan artırmıştı.

Norveç'te tüketici fiyatları yıllık yüzde 5,7, çekirdek enflasyon ise yüzde 3,4 seviyesinde bulunuyor.

Norveç MB Başkanı: Enflasyonu aşağı getirmek için faiz artırımına ihtiyaç var

Norveç Merkez Bankası Başkanı Ida Wolden Bache, enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için faiz artırımına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bache, "Enflasyonun hedef civarında istikrar kazanmasının sağlanması için açık bir şekilde daha yüksek faize ihtiyacımız var" dedi.

Norveç MB, politika faizini bugün 50 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkardı­. 50 baz puanlık artırım son 20 yılda yapılan en büyük faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.