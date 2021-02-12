Norveç'ten son 75 yılın en kötü performansı

Norveç 2020'de yüzde 2.5 küçülürken bu oran ülke ekonomisinin 1945 yılından beri sergilediği en kötü performans oldu.

Norveç dördüncü çeyrekte ise yüzde 1.9 büyüdü. Reuters anketine katılan ekonomistler bu verinin yüzde 1.2 büyüme göstermesini bekliyorlardı.

Avrupa Birliği üyesi olmayan Norveç 2020'de yüzde 6.8 daralan euro bölgesi gayrısafi yurtiçi hasılasından daha iyi bir performans sergiledi.