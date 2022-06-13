Nükleer cephaneler, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez büyüyecek

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), küresel nükleer cephaneliğin önümüzdeki yıllarda Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez büyümesinin beklendiğini, bu tür silahların kullanılması riskinin on yılların en yüksek seviyesinde bulunduğunu bildirdi.

SIPRI yayınladığı yeni araştırma notunda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ve Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin nükleer silaha sahip 9 ülke arasında gerilimi yükselttiğini vurguladı.

Nükleer silah sayısının Ocak 2021-Ocak 2022 arasında hafif bir düşüş gösterdiğini belirten SIPRI, nükleer güçlerin tedbir almamaları halinde savaş başlıklarının küresel sayısının yakın zamanda yeniden artacağına dikkat çekti.

SIPRI'dan Wilfred Wan yaptığı açıklamada, "Nükleer silaha sahip tüm ülkeleri silahlarını artırıyorlar veya yeniliyorlar. Bu ülkelerin çoğu nükleer dillerini keskinleştiriyorlar ve nükleer silahların askeri stratejiler içindeki rolu artıyor. Bu endişe verici bir trend" dedi.

Rusya'nın ABD'den 550 adet daha fazla toplam 5977 nükleer savaş başlığı bulunuyor. İki ülke dtoplam savaş başlıklarının yüzde 90'ına sahipler.

Nükleer savaş başlıklarının sayısı Ocak 2022'de Ocak 2021'deki 13 bin 80'den 12 bin 705'e geriledi.