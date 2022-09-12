Nükleer umutları zayıfladı, petrol arz endişeleriyle tekrar yükselişte

Söz konusu 3 Avrupa ülkesinin bildirisinde, "Ne yazık ki İran bu kritik diplomatik fırsatı kullanmamayı tercih etti. Bunun yerine, nükleer programını kabul edilebilir sivil gerekçelerin sınırlarının ötesine taşımaya devam etti" ifadeleri kullanılmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de pazar günü yaptığı yaptığı açıklamada, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ortak bildirisinin iyi niyete aykırı olduğunu ve yapıcı olmadığını belirterek, söz konusu bildiri nedeniyle 3 Avrupa ülkesini İsrail çizgisine uymakla suçlamıştı. Dolar endeksinin de zayıf seyrinden destek bulan petrol fiyatları, İran petrolünün piyasalara girişinin zorlaşması ve OPEC+’ın üretimi artırmayıp aksine kesintiye gideceği beklentileriyle haftaya yüzde 2’ye yakın yükselişle başladı. Brent’in varili TSİ 18:00 itibariyle 95 doları aşarken, WTI varil fiyatı tekrar 89 doların üzerine çıktı.

AB’nin ambargosu ve G7’nin tavan fiyatı aralıkta başlayacak

5 Aralık itibariyle Avrupa Birliği’nin Rus petrolüne uygulamaya başlayacağı ambargo ile fiyatların daha da yükselebileceği belirtiliyor. G7 ülkelerinin Rusya’nın petrol gelirlerini kısıtlamak amacıyla hazırlandığı tavan fiyat uygulamasında ‘tavan fiyat’ın ne olacağı da kritik öneme sahip. ABD Hazine Bakanlığı’nın terör finansmanı ve mali suçlarından sorumlu ismi Elizabeth Rosenberg, “Tavan fiyatın Rusya’nın marjinal üretim maliyetlerinin üzerinde olması ve tarihi fiyatların gözönünde bulundurularak belirlenmesi gerektiğini” söyledi. Reuters’da yer alan bir habere göre bu açıklama tavan fiyat sınırının 60 dolar/ varil düzeyinlerinde olabileceğine işaret ediyor. 2019 yılında ortalama 50 ila 70 dolar/varil düzeyinden satılan Rus Ural petrolüne nasıl bir tavan fiyat uygulanacağı gelecek haftalarda G7 ülkelerinin masaya yatıracağı bir konu olacak.