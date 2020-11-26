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OBR: Anlaşmasız Brexit Birleşik Krallık ekonomisini yüzde 2 daraltır

Birleşik Krallık Bütçe Sorumluluk Ofisi, anlaşmasız Brexit'in ülke ekonomisini yüzde 2 daraltacağını öngördü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Birleşik Krallık Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR), Avrupa Birliği'nden (AB) bir serbest ticaret anlaşmasına varmadan ayrılmanın Birleşik Krallık GSYH'sını yüzde 2 azaltacağını ve aynı zamanda enflasyon, işsizlik ve kamu borçlanmasını artıracağını tahmin etti.

AB'den ayrılmanın Birleşik Krallık'a maliyetinin bir ticaret anlaşması olsa bile GSYH'nın yüzde 4 seviyesinde olacağını savunan OBR, "Eğer anlaşma olmaz ise GSYH ilk etapta yüzde 2 daha azalır" değerlendirmesini yaptı.

OBR, anlaşmasız Brexit'in ilk ekonomik etkisinin 2021'in başından itibaren hissedileceğini belirtirken, kaybedilecek GSYH miktarının küçük bir kısmının gelecek 5 yılda geri kazanılabileceğini ifade etti.