OBR: Anlaşmasız Brexit Birleşik Krallık ekonomisini yüzde 2 daraltır

Birleşik Krallık Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR), Avrupa Birliği'nden (AB) bir serbest ticaret anlaşmasına varmadan ayrılmanın Birleşik Krallık GSYH'sını yüzde 2 azaltacağını ve aynı zamanda enflasyon, işsizlik ve kamu borçlanmasını artıracağını tahmin etti.

AB'den ayrılmanın Birleşik Krallık'a maliyetinin bir ticaret anlaşması olsa bile GSYH'nın yüzde 4 seviyesinde olacağını savunan OBR, "Eğer anlaşma olmaz ise GSYH ilk etapta yüzde 2 daha azalır" değerlendirmesini yaptı.

OBR, anlaşmasız Brexit'in ilk ekonomik etkisinin 2021'in başından itibaren hissedileceğini belirtirken, kaybedilecek GSYH miktarının küçük bir kısmının gelecek 5 yılda geri kazanılabileceğini ifade etti.