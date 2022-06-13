OECD Bölgesi, öncü göstergeler endeksi hafif geriledi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nde (OECD) öncü göstergeler hafif düşüş gösterdi.

OECD Bölgesinde Mayıs ayında Öncü Göstergeler Endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,11 düşüşle 99,9 oldu.

Türkiye'nin bileşik öncü göstergeler endeksi aynı ayda bir önceki aya göre yüzde 0,21, geçen yıl aynı aya göre yüzde 0,06 düşüş gösterdi.

Buna göre, bir önceki ayda 101,65 puan olan Türkiye'nin Öncü göstergeler endeksi 100,4 puana geriledi.