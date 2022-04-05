OECD Bölgesi'nde enflasyon 32 yılın zirvesinde

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), enflasyonun bölgede Türkiye'nin etkisiyle son 32 yılın en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı.

OECD'nin raporuna göre, bölgede önceki ay yüzde 7,2 olan yıllık enflasyon, şubat ayında yüzde 7,7'ye yükseldi. Böylece 1990 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek oran görüldü.

Türkiye hariç tutulduğunda enflasyon yüzde 5,8'den yüzde 6,3'e çıktı. Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 5,1'den yüzde 5,5'e çıktı.

Enerji fiyatlarında artış yıllık bazda yüzde 26,6 oldu. Bir önceki ay enerji fiyatlarında yüzde 26,2 artış olmuştu. Gıda fiyat artışı yüzde 7,5'ten yüzde 8,6'ya yükseldi.