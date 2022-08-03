OECD Bölgesi'nde enflasyon çift haneye yükseldi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD), enflasyonun çift haneye ve son 34 yılın en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı.

OECD'nin paylaştığı rapora göre, bölgede önceki ay yüzde 9,7 olan yıllık enflasyon, Haziran ayında yüzde 10,3'e yükseldi. Böylece 1988 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek oran görüldü.

Gıda ve enerji fiyatlarından etkilenmeye devam eden yıllık enflasyon, Almanya, Japonya ve Hollanda dışındaki tüm ülkelerde yükseldi. OECD ülkelerinin yaklaşık üçte biri çift haneli enflasyon kaydetti ve en yüksek oran Türkiye'de yüzde 78,6 olarak kaydedildi. Buna karşılık, en düşük oran Japonya'da yüzde 2,4 olarak belirlendi.

Bölgede gıda enflasyonu, Mayıs ayındaki yüzde 12,6'ya kıyasla Haziran ayında yüzde 13,3'e ulaşarak, güçlü bir şekilde yükselmeye devam etti. Bu, Temmuz 1975'ten bu yana en güçlü gıda fiyatı artışı oldu.

Enerji enflasyonu Haziran ayında yıllık bazda yüzde 40,7'ye yükseldi. Mayıs ayında oran 35.4 seviyesinde bulunuyordu.

Gıda ve enerji hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon Mayıs ayındaki yüzde 6,4'e kıyasla Haziran ayında yüzde 6,7'ye çıktı.