OECD: Enflasyon 3 aydır istikrarlı seyir izliyor

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), bölgede enflasyonun son üç ayda nispeten daha istikrarlı bir seyir izlediğini açıkladı.

OECD'nin paylaştığı rapora göre, bölgede önceki ay yüzde 10,2 olan yıllık enflasyon, ağustos ayında yüzde 10,3'e çıktı. Fiyatlar haziranda yüzde 10,3, temmuzda yüzde 10,2 artış göstermişti.

Bölgede bir aylık dönemde manşet enflasyon, enerji fiyatlarındaki daha yavaş artışların etkisiyle 38 OECD ülkesinin 16'sında geriledi. Ancak, 15 OECD ülkesi ağustos ayında çift haneli enflasyon kaydetmeye devam etti ve en yüksek oranlar Estonya, Letonya, Litvanya ve Türkiye'de gözlendi.

Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 6,8'den yüzde 7,2'ye çıktı. Enerji fiyatlarında artış yıllık bazda yüzde 30,2 oldu. Bir önceki ay enerji fiyatlarında yüzde 35,3 artış kaydedilmişti. Gıda fiyat artışı yüzde 14,5'ten yüzde 15,0'e yükseldi.