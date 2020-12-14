OECD: G20 ülkeleri hızlı büyüdü ancak hala pandemi öncesinin gerisinde

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD), G20 ülkelerinde yılın 3.çeyreğinde ekonomilerin bir önceki döneme göre yüzde 8,1 büyüdüğünü bildirdi. Bu yüksek oranlı büyümeye rağmen hala pandemi döneminin altında bulunuluyor.



OECD tarafından yayınlanan rapora göre, bir önceki dönem yüzde 6,9 düşüşten yüzde 6,6 düşüşe revize edildi.G20 ülkelerinde yıllık daralma yüzde 2,0 oldu. Bir önceki dönem daralma yüzde 9,1'den yüzde 8,9'a revize edildi.



G20 ülkelerini, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, İngiltere ve

ABD oluşturuyor.