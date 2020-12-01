OECD: Küresel ekonomi 2020'de yüzde 4,2 daralacak

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda, eylül ayındaki yüzde 4,5'lik 2020 küresel ekonomi daralması tahminini yüzde 4,2'ye çektiğini açıkladı.

Raporda, daralma öngörüsündeki yukarı yönlü revizyonun sebepleri olarak COVDID-19 aşısı haberleri ve devam eden teşvik paketleri gösterildi.

OECD'nin 2021 yılı kürüsel büyüme öngörüsü yüzde 4,2, 2022 için ise yüzde 3,7 oldu.

Raporda ayrıca COVID-19 krizinin sosyo-ekonomik etkilerinin oluşturduğunu eşitsizliğe dikkat çekiliken, parasal ve mali politikaların toparlanma adına öncelikli olması gereğine işaret edildi.