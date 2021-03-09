OECD: Toparlanmanın güçlenmesi için aşılamanın hızlanması gerekli

Global ekonomik görünümün, koronavirüse karşı etkili aşıların geliştirilmesi, bazı ülkelerin ek mali destekler açıklamaları ve ekonomilerin koronavirüsün bastırılmasına yönelik tedbirler ile iyi başa çıktıklarına dair işaretlerin yardımı ile, son aylarda kayda değer şekilde iyileştiğini belirten OECD, glosal üretimin 2021 ortasında pandemei öncesi seviyeye yükselmesi ile birlikte global GSYH büyüme oranının 2021'de yüzde 5,6 ve 2022'de yüzde 4 olmasının beklendiğini vurguladı. Ancak OECD, iyileşen global görünümen rağmen, pekçok ülkede üretim ve gelirlerin 2022 yılı sonuna kadar pandemi öncesi seviyenin altında kalmaya devam etmelerinin beklendiğini de ifade etti.



OECD bugün yayınladığı "Ara Dönem Ekonomik Görünüm" raporunda, küresel büyüme için 2021 tahminin Aralık ayındaki rapora göre 1,4 puan ve 2022 beklentisini 0,3 puan yükseltti. G20 için 2021 büyüme beklentisini 1,5 puan artırarak yüzde 6,2'ye çıkaran OECD, 2022 yılı için büyüle tahminini de yüzde 3,7'den 4,1'e çıkardı.



Euro Bölgesi ekonomisi için 2021 ve 2022 büyüme tahmininlerini sırasıyla 0,3 ve 05 puan yükselterek yüzde 3,9 ve 3,8 olarak duyuran OECD, ABD ekonomisinin ise 2021'de yüzde 6,5 ve 2022'de yüzde 4.0 büyüyeceğini öngördü.



ABD'de ciddi mali teşviklerin hızlı aşılama ile birlikte GSYH'yı bu yıl Aralık ayındaki tahmini 3,3 puan üzerinde büyütebileceğini öngören OECD, ancak ülkeler ve sektörler arasında ayrışmaya dair işaretlerin arttığını da dikkat çekti."Koronavirüsü kontrol altına almamk için cidi tedbirler diğerleri etkin kamu sağlığı politikalarından, hızlı aşılamadan ve güçlü politika desteğinden fayda sağlarken, bazı ülkelerde ve sektörlerde büyümeyi kısa vadede geride utacak" tespitinde bulundu.

Global ekonomi için kayda değer risklerin devam ettiğini de belirten OECD, Aşılama konusunda tüm ülkelerde hızlı ilerlemenin sınırlamaların daha çabuk şekilde kaldırılmasına yardım edeceğini, güveni ve harcamaları güçlendireceğini vurgulyadı. OECD, aşılamada yavaş ilerleme ve mevcut aşılara dirençli yeni virüs mutasyonlarının gelişmesinin daha yavaş bir toparlanma, daha büyük işsizlik ve daha fazla işletmenin ifalası ile sonuçlanacağına işaret etti.



Talepte yeniden artışa ve geçici arz aksaklıklarına bağlı olarak emtia piyasalarında maliyet baskılarının gelişmeye başladığına da işaret eden OECD, "Ancak çekikdek enflasyon ılımlı olmaya, dünya genelindeki atıl kapasite tarafından aşağıda tutulmaya devam ediyor" tespitinde bulundu.

Birincil politika önceliğinin, yaşamları korumak, gelirleri muhafaza etmek ve salgını kontrol altına alma tedbirlerinin negatif etkilerini sınırlamak olması gerektiğini belirten OECD, bu çerçevede drünya genelinde mümkün olan en kısa zamanda daha fazla aşının üretilmesi ve uygulanması için tüm gerekli kaynakların kullanılmalarının sağlanması gerektiğini vurguladı.



OECD, "Aşıların düşük gelirli ülkelere sağlanması için gerekli kaynaklar, daha güçlü ve daha hızlı global ekonomik toparlanmadan sağlanacak kazanımlara göre küçük olacaktır" dedi.



Mali politika desteğinin ekonominin durumuna ve aşılamanı hızına bağlı olması gerektiğini belirtirken, bunu yanı sıra yeni politika tedbirlerinin hızlı ve tam olarak uygulanmaları gerektiğini de ifade etti. Erken bir mali politika sıkılaştırmasından kaçınılması gerektiğini de vurguladı.

"Makroihtiyati politikalar gerekiyor"



"Cari oldukça destekleyici para politikası duruşu devam ettirilmeli ve manşet enflasyonun geçici olarak hedefi aşmasına imkan verilmeli" değerlendirmesinde bulunan OECD, finansal istikrarrın sağlanması gereken yerde makroihtiyati politikaların kullanılmaları gerektiğini de belirtti.



Hanehalkları ve şirketler için gelir desteğinin aşılama yüz yüze aktivitelere sınırlamaların ciddi şekilde gevşetilmesine imkan verene kadar devam ekmesi gerektiğini anlatan OECD, "Ancak, insanların desteklenmesinde ve şirketlere yardımda borç vermek yerine geri ödemesiz desteklere, sermaye koymaya odaklanılmalı" dedi.



"Fırsatları artırmak, ekonomik dinamizmi iyileştirmek ve güçlü, sürdürülebilir, kapsayıcıa toparlanmayı desteklemek için yapısal reformlar güçlendirilmeli" tespitinde bulunan OECD, reformların sıralanması ve paketlenmelerini kollektif faydalarının güçlendirilmesi ve kısa vadeli talebin desteklenmesi için önemli olduğunu vurguladı.



OECD, pandemi ile başa çıkmak, güçlü ve kapsayıcı toparlanmayı sağlamak için atılan ulusal politika adımlarının kazanımlarını artırılması için uluslararası politika koordinasyonunun zaruri olduğunu da ifade etti.