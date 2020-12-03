OECD ülkelerinin vergi gelirleri 2019'da düştü

OECD'nin yıllık Gelir İstatistikleri raporuna göre OECD üyelerinin vergi gelirleri 2019'da 10 yıldır ilk kez düştü ve 2020'de üye ülkelerin ortalama vergi gelirlerinin GSYH'ya oranı, COVID-19 salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlamasına bağlı olarak, yüzde 33,8'e geriledi, 2021 yılında ise daha büyük bir düşüş yaşanması bekleniyor.

2019'da vergi gelirinin GSYH'ya oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 46,3 ile Danimarka olurken, Meksika'da bu oran yüzde 16,5 seviyesinde kaldı.

Vergi gelirlerinin GSYH'ya oranında en büyük düşüşün yaşandığı ülke ise yüzde 1,7 ile Macaristan olarak gerçekleşti. İzlanda'da düşüş oranı yüzde 1,1, Belçika ve İsveç'te yüzde 1,0 oldu.

Türkiye'nin vergi gelirlerinin GSYH'ya oranı da 2019'da 2018'deki yüzde 24,0'dan yüzde 23,1'e indi. Bu oran 2017'de yüzde 24,7 ve 2000'de yüzde 23,5 olmuştu.