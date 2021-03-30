Online B2B ticareti 21 trilyon dolara koşuyor

Hilal SARI

Pandemi e-ticareti sadece bireysel tüketiciler için değil, şirketler arası ticaret için de benzeri görülmemiş bir büyüme dönemine soktu. Almanya merkezli uluslararası ekspres kargo hizmet sağlayıcısı DHL Express, dijitalleşme ve COVID-19’la hız kazanan e-ticarette bir sonraki büyüme dalgasının başladığını ve 2019’da yüzde 18,2 büyüme ile 12,2 trilyon dolara ulaşan işletmeden işletmeye (B2B) e-ticaret hacminin 2027 itibariyle yüzde 70’in üzerinde büyüyeyerek 20,9 trilyon dolara ulaşacağını söylüyor.

B2B satışların yüzde 80’i online gerçekleşecek

DHL Express’in dünya çapında şirketlerin online olarak gerçekleştirecekleri B2B satışlarına kulavuz niteliği taşıyan “B2B E-ticaret Kılavuzu: E-ticaret’te Yeni Büyüme Dalgası” başlıklı raporunda küresel ticaretin tedarikçileri ve satın almacıları arasındaki etkileşimlerin dijital kanallara hızla kaydığı, 2025 yılına gelindiğinde tüm B2B satışların yüzde 80’inin online olarak gerçekleşeceği öngörülüyor. B2B çalışan şirketlerin yüzde 35,6’sı, online satışlarında yüzde 75’e varan artışlar bekliyor. 2020 yılında küresel B2B satışların yüzde 12’sinin online kanallardan gerçekleştiği tahmin ediliyor ve bu rakamın hızla artması bekleniyor.

“Karantinaların kilidini e-ticaret ve lojistik açacak”

DHL Express CEO’su John Pearson, raporun lansmanının gerçekleştiği sanal toplantıda yaptığı konuşmada COVID-19 krizinin anahtarının e-ticaret ve küresel lojistik olduğunu vurguluyor. Pandemide hem B2C hem B2B’de online ticaret hacminin kaydadeğer oranda arttığına vurgu yapan Pearson “E-ticaret ve küresel lojistik, yerel kapanmaların kilidini açacak, ekonomilerin devamlılığını sağlayacak ve birçok müşterimiz için Covid-19'un etkisini azaltacak bir anahtar haline geldi” diye konuştu.

B2B satın almalarının yüzde 73’ünü milenyum kuşağı yapıyor

Covid-19 pandemisinin dijitalleşmeyi daha da hızlandırması ve hem B2C’de hem B2B’de satın ama süreçlerinin teknolojiye hakim milenyum kuşağına geçiyor olması, rapora göre e-ticaretin küresel ölçekteki büyümesinin en önemli itici güçleri arasında. DHL Express’in raporuna göre milenyum kuşağı şimdiden karar verici pozisyonlardaki B2B satın alma profesyonellerinin yüzde 73'ünü oluşturuyor. Bu kuşağın yüzde 44’ü B2B alımlarında bir satış temsilcisiyle görüşmeden alım yapmayı tercih ediyor. Satın alma pozisyonlarındakilerin yüzde 33’ü ise hiçbir satışçıyla muhatap olmak istemiyor. Bu nedenle de B2B çalışan şirketlerin yüzde 64’ü satış gerçekleştirdikleri sitelerine yatırımlarını artırmayı planlıyor.

Online B2C 4,8 trilyon dolara ulaşacak

Rapora göre 2019 yılında 780 milyar dolar hacme sahip küresel B2C e-ticaret hacmi, pandeminin de etkisiyle 2020’de 1,2 trilyon dolara yükselmişti. Ancak pandemide kazanılan alışkanlıkların birçoğunun kalıcı olması bekleniyor ve bu hacmin sadece 5 yılda 4 katına çıkması ve 4,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Raporda B2C e-ticareti için çok kritik bazı tüketici trendlerine de yer veriliyor. Örneğin online alışveriş yapan tüketicilerin yüzde 91’i ekranda “hızlı gönderi” seçeneği göremeyince o siteden alışveriş yapmaktan vazgeçiyor. Yüzde 45’i gönderi süresinin çok uzun olduğunu gördüğünde doldurduğu sepetini öylece bırakıyor. Milenyum tüketicilerin yüzde 68’i gönderi seçeneklerini yetersiz bulursa başka bir alıcıya gidiyor. Ayrıca “bedava olsun, hızlı olsun” trendinde bir dönüş başladığı, genç nesillerin daha iyi bir gönderi seçeneği için bir prim ödemeye sıcak baktığı belirtiliyor.

DHL Express’in kârı yüzde 34,9 artarak rekor kırdı

220'den fazla ülke ve bölgedeki varlığıyla pandemi sırasında tüketicilerin ve işletmelerin dünya çapında ticaret yapmalarını sağlayarak bağlantıda kalmalarına destek olan şirketin finansal sonuçlarında yeni rekorlar kaydedildi. DHL Express ağındaki toplam B2C e-ticaret hacmi, 2020’de önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 40 arttı. Bu gelişme, şirketin 2020 yılı finansal sonuçlarına da olumlu yansıdı. Deutsche Post DHL Group’un ekspres kargo biriminin cirosu 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,9 artışla 19,1 milyar Euro ciroya ulaşırken, vergi ve faiz öncesi kârı yüzde 34,9 artışla 2,7 milyar Euro’ya ulaşarak şirket tarihinin en yüksek düzeyini görmüş oldu. Tesislerine 1 milyar Euro’dan fazla yatırım yapan şirket, pandemi yılında çalışan sayısını 10 bin artırdı ve filosuna 20 yeni kargo uçağı ekledi.