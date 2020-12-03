"Önümüzdeki birkaç gün içinde Brexit ticaret anlaşmasına varılabilir"
BBC'nin politika editörü Laura Kuenssberg, Birleşik Krallık ve AB arasında bir ticaret anlaşması imzalanabileceğini belirtti.
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BBC'nin politika editörü Laura Kuenssberg, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nin Brexit sonrası dönem için bir ticaret anlaşmasına varma yolunda önümüzdeki birkaç gün içinde yeterli ilerleme sağlayabileceklerini söyledi.
Kuenssberg, "Aylardır süren müzakereler sonrasında, bugün birçok kaynak bana sürecin önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanmasının büyük olasılık olduğunu söylediler. Bir büyükelçi bana anlaşmanın Cuma günü sonuçlandırılabileceğini umuyorum dedi" açıklamasını yaptı.