"OPEC+ anlaşmasında değişiklik için henüz erken"

10 Kasım 2020

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) üretim kısıntısı anlaşmasında değişikliğe gitme konusunu görüşmek için henüz erken olduğunu söyledi.

OPEC+ 16 ve 17 Kasım tarihlerinde üretim kısıntısı öngören anlaşmanın geleceği hakkında bir toplantı yapacak.

Basına yansıyan hberlere göre, petrol üreticilerinin üretim kısıntılarını, COVID-19 endişleleri etkisiyle, 2020 yılından sonra da devam ettirme ihtimali yüksek.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman OPEC+'ın böyle bir adımı onaylayacağını belirterek, mevcut anlaşmanın ayarlanabileceğini söylemişti.