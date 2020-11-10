ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C

Son Dakika Haberleri:

"OPEC+ anlaşmasında değişiklik için henüz erken"

Rusya Enerji Bakanı Novak, OPEC+'ın üretim kısıntısını görüşmesi için henüz erken olduğunu açıkladı.

OPEC+ anlaşmasında değişiklik için henüz erken
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) üretim kısıntısı anlaşmasında değişikliğe gitme konusunu görüşmek için henüz erken olduğunu söyledi.

OPEC+ 16 ve 17 Kasım tarihlerinde üretim kısıntısı öngören anlaşmanın geleceği hakkında bir toplantı yapacak.

Basına yansıyan hberlere göre, petrol üreticilerinin üretim kısıntılarını, COVID-19 endişleleri etkisiyle, 2020 yılından sonra da devam ettirme ihtimali yüksek.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman OPEC+'ın böyle bir adımı onaylayacağını belirterek, mevcut anlaşmanın ayarlanabileceğini söylemişti.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap