OPEC+ çatırdıyor mu?

Hilal SARI



Suudilerin ittifakı bir arada tutmak için ne yapacağı izlenirken, uzlaşının sonlanması durumunda fiyatlarda sert düşüş görülebileceği uyarısı yapılıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya’nın da aralarında olduğu müttefikleri (OPEC+) Viyana’da cuma günü başlayan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) yılın geri kalanında arzı artırma planlarına karşı çıkması sebebiyle cumartesi gününe sarkan toplantıda nihai bir uzlaşı elde edemedi. Uzmanlar ittifakın dağılması durumunda bu yıl yüzde 40 yükselen petrol fiyatlarında Mart 2020’dekine benzer bir çöküş olabileceği uyarısı yapıyor.

Yıl başından bu yana yüzde 40 yükselen petrol fiyatları, uzmanlara göre OPEC+’teki uzlaşının son bulması ve ülkelerin kendilerine uygun gördükleri kotalarla arzı yönetmesi durumunda hız kesebilir.

Küresel petrol fiyatlarının artan taleple birlikte 2,5 yılın zirvelerine çıkmasının ardından OPEC+ ağustos-aralık döneminde toplam arzı 2 milyon varil/gün artıracak şekilde kesintileri azaltmayı planlıyordu. Anlaşmanın 2022 sonuna kadar uzatılmasını da içeren OPEC+ arz kararına BAE’nin “üretim kotasının artırılmasını istediği gerekçesiyle” itiraz ettiği belirtiliyor.

Haftanın son gününde Brent 76,16 dolar/varil düzeyinden kapanırken, WTI BAE’nin itirazı sonrası 75 doların altına inmişti.

“İttifak dağılırsa çöküş ve fiyat savaşı mümkün”

New York merkezli Again Capital partnerlerinden John Kilduff, “OPEC konusunda bekle gör modundayız. Suudilerin grubu bir arada tutmak için ne yapmak istediğini görmemiz gerekecek” diyerek, bugünkü toplantıda Suudi tarafının mesajının fiyatlarda yönü belirleyeceğine işaret ediyor.

Rystad Energy’den petrol piyasaları analisti Louise Dickson ise “Eğer ittifak çatırdar ve dağılırsa petrol fiyatlarının Mart 2020’de Rusya’nın OPEC+’tan çekildiğini açıklaması sonrasına benzer bir çöküş yaşayabileceğini ve bir fiyat savaşı başlayabileceğini” söylüyor.