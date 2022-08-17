OPEC Genel Sekreteri: Enflasyondaki yükselişin suçlusu OPEC değil

OPEC'in yeni Genel Sekreteri Haitham Al Ghais, yükselen enflasyon için OPEC'i suçlamanın doğru olmadığını belirtti ve yükselen petrol, gaz fiyatları için sektöre yapılan kronik yetersiz yatırımı işaret etti.

CNBC'ye konuşan Al Ghais, "Fiyatlardaki artışın arkasında OPEC yok. Gaz ve petrol fiyatlarının yükselmesinin arkasında OPEC'in ötesinde başka faktörler var. Kronik yetersiz yatırımın fiyatlara etkisinin küçümsendiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Yükselen petrol ve gaz fiyatlarına çözümün düşünülmeye başlanılması gerektiğini vurgulayan Genel Sekreter, OPEC'in bulduğu çözümün 'yatırım' olduğunu söyledi.

OPEC'in Rusya ile ilişkisine yönelik soruları da yanıtlayan Genel Sekreter Al Ghais, Moskova ile "sağlam, güçlü" bir ilişkileri olduğunu belirtti ve OPEC'in her zaman politikayı piyasada istikrarı sağlama hedefinden ayrı tuttuğunu vurguladı.

OPEC+ grubu, petrol üretimini Eylül için günlük sadece 100 bin varil artırma kararı almıştı.