OPEC+ kırılgan toparlanmaya karşı ihtiyatlı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya gibi üreticilerin yer aldığı OPEC+ kaynakları, kuruluşa üye ülkelerin çoğunun şubat ayındaki arz artışına karşı çıktığı belirtiliyor. Küresel petrol fiyatlarında aşının yaygınlaşması ve ekonomilerdeki iyileşmeye paralel şubat ve mart aylarından bu yana bir ralli yaşanmış olsa da, OPEC’e göre küresel petrol talebinde riskler aşağı yönlü.

Artan vakalar görünümü bozuyor

Aşılamanın beklendiği gibi çok hızlı olmaması ve İngiltere’den sonra birçok ülkede görülen daha bulaşıcı COVID-19 varyantının karantina önlemlerini geri getirmesi, küresel petrol talebine ilişkin görünümü bozuyor.

OPEC+’ın çoğu arz artışına karşı

Ocak ayından itibaren toplam arz kesintilerini 500 bin varil/gün azaltma kararı alan ittifak, bundan sonra her aya ilişkin arz kesintisi kararı için tekrar toplantı yapacak. Şubata ilişkin dün gerçekleşen toplantı öncesi beklenti arz kesintilerini 2 milyon varil gün azaltabileceği yönündeydi. OPEC’in kesintilere şubatta da dokunmayacağı beklentisiyle Brent ve WTI, sırasıyla mart ve şubat aylarından bu yana gördüklerini en yüksek düzeylerden dün geri döndü. Brent’in varili 53,33 dolara kadar yüksekdikten sonra TSİ 16:50 itibariyle 52,27 dolar düzeyine dönerken, WTI petrolün varili ise 49,83 dolar düzeyine kadar yükseldikten sonra TSİ 16:50’de 48,78 dolar düzeyindeydi.

Reuters’ın aralık ayında gerçekleştirdiği kapsamlı ankette de uzmanlar kasım ayına göre petrol fiyat öngörülerini yükseltse de, 2021 yılı için öngördükleri ortalama varil fiyatları, dün işlem gördükleri fiyatların da altında. 39 analiste göre mutasyonun iyileşme için risk olması, iyileşmenin karantina ve seyahat kısıtlamalarıyla tekrar yavaşlaması petroldeki en önemli aşağı yönlü riskler. WTI petrolün 2021 yılı boyunca “ortalama” 47,45 dolardan işlem görmesini bekleyen analistler, Brent’te ise 2021 yılının 50,67 dolar ortalamayla geçmesini bekliyor. Kasım anketinde Brent için yıl ortalaması öngörüsü 49,35 dolarken, WTI için ortalama öngörüsü 46,40 dolardı. Öte yandan Tasnim Haber Ajansı’nın haberine göre Basra körfezinde 7 bin 200 ton etanol taşımakta olan bir Güney Kore gemisi, kimyasallarla çevreyi kirlettiği gerekçesiyle İran Devrim Muhafızları’nca el konuldu. Petrol ticaretinin önemli yollarından birinde yaşanan gerilim de fiyatları destekleyen bir unsur. Güney Kore’nin İran petrol ihracatından elde edilen milyarlarca dolar geliri ABD yaptırımları nedeniyle serbest bırakmıyordu.