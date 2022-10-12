OPEC: Küresel petrol üretimi arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol üretiminin eylülde bir önceki aya göre günlük 930 bin varil artarak 101 milyon 480 bin varile yükseldiğini bildirdi.

OPEC aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun günlük ham petrol üretimi eylülde bir önceki aya göre 146 bin varil artarak 29 milyon 767 bin varil oldu.

OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 29,3 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan'da arttı. Irak ise ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu.

Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Suudi Arabistan'da 82 bin varil artarken, Irak'ta 28 bin varil geriledi.

Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise 800 bin varil artarak yaklaşık 71 milyon 700 bin varil oldu.

Bu kapsamda, küresel petrol arzı eylülde bir önceki aya göre günlük 930 bin varil artışla 101 milyon 480 bin varil olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılki seviyenin 5 milyon 430 bin varil üzerinde gerçekleşti.

Küresel petrol talebi öngörüsü

OPEC, küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsü aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 2 milyon 640 bin varil artarak 99 milyon 670 bin varile ulaşması bekleniyor. Talebin OECD bölgesinde geçen yıla göre 1 milyon 350 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 290 bin varil artacağı öngörülüyor.

Talebin gelecek yıl ise günlük 2 milyon 340 bin varil artarak yaklaşık 102 milyon 20 bin varile ulaşması bekleniyor.